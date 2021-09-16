КНДР випробувала залізничний ракетний комплекс: деталі

Снаряди пролетіли 800 кілометрів, перш ніж досягли мети в море.

Північна Корея випробувала залізничний ракетний комплекс.

Про це інформує північнокорейське Центральне телеграфне агентство.

"Випробування було націлене на підтвердження практичної застосовності залізничного мобільного ракетного комплексу, вперше розгорнутого для роботи", — йдеться в повідомленні.

Випробування пройшло вранці 15 вересня, снаряди пролетіли 800 кілометрів, перш ніж досягли мети в море.

КНДР раніше провела пуск двох балістичних ракет з повіту Яндок в провінції Пхенан-Намдо в сторону Японського моря. Снаряди пролетіли при висоті польоту 60 і більше кілометрів. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутній.

До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.

Розвідка США заявила про нову серйозну загрозу – балістичну ракету, що випробовують в КНДР

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання