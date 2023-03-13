КНДР заявила про запуск крилатих ракет з підводного човна

Про це заявили військові КНДР, - пише «Радіо Свобода».

Reuters повідомляє з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни, південнокорейські та американські спецслужби аналізують особливості пуску ракети.



Північна Корея, - пише AFP з посиланням на державні ЗМІ, провела випробування двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна.

Таким чином КНДР продемонструвала силу за кілька годин до того, як США та Південна Корея мали провести великі спільні військові навчання.

Зокрема, підводний човен стріляв із води біля східного прибережного міста Сінпхо, повідомляє інформаційне агентство KCNA.

Водночас південнокорейські військові зауважили, що виявили запуск однієї невстановленої ракети, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Але Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.

Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету у лютому 2023 року

Водночас сестра лідера КНДР Кім Чен Ина заявила, що будь-які спроби інших країн збити одну з їх ракет під час випробувального запуску вважатимуть оголошенням війни.

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