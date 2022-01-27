КНДР здійснила черговий запуск невідомого снаряда у бік Японського моря

Це вже шостий запуск КНДР цього року.

Північна Корея, можливо, випустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря.

Про це повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на військових Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск двох балістичних ракет малої дальності стався з міста Хамхина на східному узбережжі КНДР близько 8 години ранку за місцевим часом.

"Наші військові уважно стежать за відповідними пересуваннями Північної Кореї та підтримують готовність", — йдеться у повідомленні JCS.

Це вже шостий запуск невідомого снаряда, зроблений КНДР цього року. Останнє випробування двох снарядів, які, на думку південнокорейських військових могли бути крилатими ракетами, пройшло 25 січня.

Північна Корея 5 і 11 січня провела випробування гіперзвукової ракети, а пізніше запустила з поїзда відразу дві балістичні ракети, що вразили цілі у Японському морі. Експерти оцінюють дії північнокорейської сторони як помсту за нові санкції США.

Професор Сеульського університету північнокорейських досліджень Кім Дон Юб сказав, що КНДР, можливо, провела ще один запуск для тиску на Вашингтон, і може продовжити нарощувати свою діяльність із випробувань, оскільки пообіцяла вжити більш рішучих заходів у зв'язку з "ворожістю США".

Раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції проти п'яти північнокорейців за їхню роль у отриманні обладнання та технологій для ракетних програм Північної Кореї. Згодом Держдеп також наказав запровадити санкції проти ще одного північнокорейця, росіянина та компанії з РФ.

КНДР запустила четверту ракету в бік Японського моря | Новини світу

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