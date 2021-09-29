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Книжка про Трампа та подробиці виверження вулкану на Канарах: п'ять новин, які ви могли проспати

Книжка про Трампа та подробиці виверження вулкану на Канарах: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Північній Кореї відбувся випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети. Читати далі –>
  • Експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі в Осаці в 2019 році попереджав президента РФ Володимира Путіна, що на камеру буде жорстко висловлюватися про Росію. Читати далі –>
  • Потік лави з вулкана на іспанському острові Пальма, що на Канарах, дістався до Атлантичного океану. Читати далі –>
  • Центральне розвідувальне управління США терміново евакуювало співробітника розвідки, який служив в Сербії, через неврологічні напади, схожі на симптоми "гаванського синдрому". Читати далі –>
  • МЗС Росії вважає видалення каналів Russia Today на YouTube проявом цензури. Читати далі –>

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