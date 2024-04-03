КНР і Сполучені Штати мають співіснувати в мирі: китайський лідер підтвердив відверту розмову з Байденом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що Китай і Сполучені Штати мають співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, а не скочуватися до конфлікту або конфронтації.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР про переговори лідерів двох держав, - пише Укрінформ.

«Дві великі країни, такі як Китай і Сполучені Штати, не повинні розривати свої зв’язки чи відвертатися одна від одної, тим більше не повинні скочуватися до конфлікту або конфронтації. Дві країни повинні поважати одна одну, співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, … а не повертатися назад (до протистояння – ред.)», - сказав Сі.

Лідер Китаю назвав три головні принципи, якими, на його переконання, слід керуватись у відносинах між Китаєм і США, серед яких мирне співіснування, стабільність та довіра.

«Обидві сторони повинні виконати свої зобов’язання одна перед одною і перетворити їх у реальність. Необхідно зміцнювати діалог на основі взаємної поваги, розсудливо врегулювати розбіжності, розвивати взаємовигідну співпрацю та посилювати координацію в міжнародних справах у відповідальний спосіб», - зауважив він.

Під час розмови Сі окремо підкреслив тайванське питання, назвавши його «першою червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах», а також привернув увагу до запроваджених Шатами обмежень на передачу Китаю технологій.

«Американська сторона вжила низку заходів для придушення торгівлі та технологічного розвитку Китаю і включає все більше китайських організацій до своїх санкційних списків. Це не «зменшення ризиків», а створення ризиків», - заявив Сі.

Він додав, що Китай «не збирається сидіти склавши руки та спостерігати» й буде вживати заходів у відповідь.

У повідомленні йдеться, що голова КНР також виклав позицію Китаю стосовно питань Гонконгу, прав людини, Південнокитайського моря, та що лідери двох держав «обмінялися думками з приводу «кризи в Україні» (так у Пекіні називають війну – ред.), ситуації на Корейському півострові та інших питань», не розкриваючи деталей цієї частини розмови.

«Президенти визнали телефонну розмову відвертою і конструктивною та погодилися продовжувати спілкуватися», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні.

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