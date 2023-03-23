КНР має сказати РФ, щоб вона забиралася геть з України - очільниця МЗС Канади

Якщо Китай справді прагне миру, він має сказати Росії забиратися геть з України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати Росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі”, - зауважила Жолі.

Вона також підкреслила важливість безпосередньої розмови між главами України та Китаю.

“Ми всі хочемо миру. Канада завжди виступатиме за мир. Вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН, тож для настання миру, їй треба забратися геть”, - резюмувала очільниця МЗС.

Нагадаємо, що експрем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер прославився фразою "Путіне, забирайся геть з України" та відмовою тиснути президенту Росії руку на саміті G20 в Австралії в листопаді 2014 року.

Також читайте Візит Сі Цзіньпіна не змінив бажання РФ вбивати українців та фактично знищити міста - Білий дім

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що речник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що Пекін повинен змусити Москву вивести свої війська з території України, якщо хоче відігравати конструктивну роль у процесі зупинення війни.

Читайте також:

НАТО попереджає Китай: візит до Москви не залишився поза увагою Альянсу