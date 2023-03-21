КНР відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання" - Сі Цзіньпін

Між сторонами відбувся поглиблений обмін думками щодо "українського питання".

Про це пише Xinhua.

Сі підкреслив, що в українському питанні лунають голоси за мир і раціональність.

«Більшість країн підтримують послаблення напруженості, виступають за мирні переговори та проти підливання масла у вогонь. Огляд історії показує, що конфлікти врешті-решт мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів», - йдеться в матеріалі.

«Китай опублікував документ про свою позицію щодо української кризи, виступаючи за політичне врегулювання кризи та відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції», - нагадав Сі.

Китай вважає, що чим більше труднощів, тим більше необхідно зберегти простір для миру. Чим гострішою є проблема, тим важливіше не відмовлятися від зусиль для діалогу.

«Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання», - зазначив Сі.

Зі свого боку, Путін зазначив, що Росія цінує Китай за незмінну неупереджену, об'єктивну та виважену позицію та відстоювання чесності та справедливості в основних міжнародних питаннях.

"Росія уважно вивчила позиційний документ Китаю щодо політичного врегулювання українського питання і відкрита до переговорів про мир. Росія вітає конструктивну роль Китаю в цьому відношенні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

Додамо, що водночас в Україні очікують, що Сі Цзіньпін вплине на президента РФ Путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це казав речник МЗС Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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