Книгу «Маленький диктатор» Дмитра Бєлова заборонили в РФ, — РосЗМІ
Роскомнагляд заборонив книгу українського автора Дмитра Бєлова «Маленький диктатор», який у 2025 році вийшов у видавництві «Адаптації». Відповідний наказ №16 від 4 березня 2026 року передбачає внесення видання до Єдиного реєстру заборонених матеріалів на території Російської Федерації. Книга потрапила до списку разом із низкою інших творів, які російська влада вважає такими, що містять «ознаки дискредитації державних інституцій РФ».
«Маленький диктатор» — це сатиричний роман, у якому автор іронічно та подекуди жорстко висміює культ влади, характерний для сучасної Росії. У книзі показано суспільство, яке роками виховувалося у поклонінні перед «сильним лідером», і зрештою саме створило політичну систему, де критичне мислення майже зникло.
Роман почали обговорювати в Росії після того, як його у своєму блозі порекомендував відомий український інфлюєнсер та телеведучий Олексій Дурнєв.