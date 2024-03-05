Коаліція союзників надалі підтримуватиме України - Остін під час зустрічі з Умєровим

Міністри обговорили перспективи ухвалення в Конгресі двопартійного пакета з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який містить підтримку України.
Міністр оборони України Рустем Умєров телефоном обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном останні події на полі бою, а також перспективи підтримки України з боку США та інших партнерів.
Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.
«Міністр Остін підтвердив, що Сполучені Штати, а також уся коаліція з близько 50 союзників і партнерів продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії», - додав представник оборонного відомства США.
Міністри обговорили перспективи ухвалення в Конгресі двопартійного пакета з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який містить підтримку України. Співрозмовники погодилися, що це питання є вкрай нагальним.
Умєров і Остін домовилися підтримувати тісний контакт, додали в Міноборони США.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем.
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