"Коаліція охочих" гальмує: колишній генсек НАТО попередив про ризики для безпеки Європи

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що підготовка до розгортання європейських сил в Україні після можливого припинення вогню чи укладення мирної угоди йде надто повільно.

В коментарі "Радіо Свобода" він наголосив, що європейська безпекова архітектура перебуває на критичному етапі.

"Я не хочу, щоб коаліція охочих перетворилася на коаліцію тих, хто очікує", — сказав він в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, оголошену в березні в Лондоні.

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Попри численні зустрічі ключові параметри ініціативи — мандат, правила залучення та країни-учасниці — досі не визначено публічно.

"У Європі ми часто витрачаємо надто багато часу на обговорення й надто мало — на дії", — підкреслив Расмуссен. Він додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та перемога Дональда Трампа повинні стати "тривожними сигналами", які спонукатимуть Європу до швидких рішень.

Ризик розколу в НАТО

У розмові Расмуссен також згадав нещодавні заяви Трампа, який відкрито ставив під сумнів союзницькі зобов’язання перед деякими країнами НАТО.

"Загрожувати Данії військовими засобами, щоб завоювати Гренландію — це безсоромно", — заявив колишній генсек, коментуючи давні слова Трампа про наміри "придбати" Гренландію.

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На його думку, такі сигнали несуть ризик послаблення єдності всередині Альянсу.

Витрати на оборону: до 4% ВВП

Расмуссен також представив ініціативу своєї організації "Альянс за демократію" — п’ятирічний план зміцнення обороноздатності Європи. Один із його пунктів — підвищення оборонних витрат до 4% ВВП до 2028 року.

"Росія витрачає на оборону більше, ніж решта Європи разом. Ми маємо подвоїти свої інвестиції в цю сферу", — заявив він.

Расмуссен підкреслив, що Європа більше не може покладатися на стару модель: "дешева енергія з Росії, дешеві товари з Китаю, дешева безпека зі США" — вона більше не працює в умовах нової геополітичної реальності.

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Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські лідери зараз не обговорюють питання введення миротворчих військ до України, тому що всі їхні зусилля нині зосереджені на тому, щоб досягти безумовного припинення вогню з боку Росії.