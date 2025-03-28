Ексміністр закордонних справ України Андрій Дещиця / © ТСН

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Створення «коаліції охочих» для спільного захисту Європи від російської агресії може стати ефективною альтернативою НАТО на тлі зближення США та Росії.

Таку думку висловив український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014 році Андрій Дещиця в інтерв’ю журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

За його словами, європейські члени НАТО зараз не можуть бути впевненими, що в разі зовнішньої агресії Сполучені Штати дійсно прийдуть на допомогу за статтею 5 статуту НАТО.

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«Для цього ці процеси [створення коаліції охочих] відбуваються. І дуже добре, що вони почалися. І добре, що є таке лідерство Великої Британії і Франції. Я думаю, що важливо було б тут також підключити Польщу», — зазначив Андрій Дещиця.

Український дипломат наголосив, що лідери європейських країн зрозуміли, що Сполучені Штати не готові віддавати життя за Європу, і вони повинні розраховувати лише на себе.

«Очевидно, не може бути так, що кожна країна буде думати і дбати лише за себе. Тоді Росія точно кожну окрему з’їсть. Тому треба створити коаліцію», — зазначив він.

На думку Андрія Дещиці, до коаліції повинні увійти саме ті країни, які є охочими, тобто готовими протистояти російській агресії.

«Це можуть бути країни, які є членами НАТО, це можуть бути країни, які є членами Європейського Союзу, може не всі, але ті, які проявлять волонтерство і бажання», — пояснив він.

При цьому, вважає український дипломат, така коаліція буде міцнішою і ефективнішою, ніж просто НАТО, оскільки їх зобов’язуватимуть не юридичні моменти, а бажання бути об’єднаними.

Андрій Дещиця порівняв сьогоднішню ситуацію зі створення коаліції охочих у Європі із тим рухом добровольців та волонтерів, який з’явився у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Цей рух волонтерський був просто неоцінений і настільки потужний, що цього не могла передбачити Росія… Ті країни, які є членами НАТО, може, не всі готові воювати, але ті, які з них готові воювати, то вони будуть більш ефективні. Добре, що такий процес почався і сподіваюся, що він якось інституціоналізується», — підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 27 березня, в Парижі відбувся третій саміт «коаліції охочих» — нового формату на підтримку України, створеного Британією і Францією.