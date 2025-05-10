Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення української армії та про європейські війська для України.

Про це Стармер сказав на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Я справді радий, що Сполучене Королівство та Франція очолюють цю роботу в межах Коаліції охочих. Це проєкт з двома цілями. Перша річ — це політичне. Коаліція охочих зараз — це набір країн, що мислять подібно, які сьогодні показали свою єдність з приводу цього питання припинення вогню. Тобто, що стосується політичного імпульсу, лідерства — це цілковита єдність сьогодні, очевидно, зі Сполученими Штатами також. Разом з тим здійснювалося військове планування, яке здійснювалося військовими з різних країн», — зазначив він.

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Стармер нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що військове планування складалося з низки аспектів.

«Перше — це нарощення українських спроможностей і української армії далі. Україна має дуже велику армію, яка була розбудована протягом останніх трьох років. Звісно, нам потрібно розширювати її спроможності і посилювати далі, але також, що стосується контингентів на морі, у повітрі та на суші, звісно, є певна варіативність тут, тому що ми ще не в припиненні вогню, але тому ми також думаємо про те, який буде мандат, залежно від спроможностей, які будуть потрібними. Ще кілька важливих речей.

Перше — це те, що нам потрібно спочатку прийти до припинення вогню. Це є життєво необхідним. І ось чому те, що відбувається зараз, є настільки важливим, тому що, напевно, це найбільш цілісний крок до припинення вогню, який у нас був за три довгі роки, понад три роки від початку цього жахливого конфлікту.

І друге — це нагадати нам, чому ми почали роботу коаліції охочих, і це тому, що ми знаємо, що допоки, якщо не буде контингентів, які будуть підтримувати угоду, Путін з великою вірогідністю порушить її. Були угоди в минулому, які він не поважав, і Україна потребує не лише миру, але тривалого миру», — резюмував він.

Нагадаємо, Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.