"Коаліція охочих" проведе закриту зустріч у Мадриді: ЗМІ назвали очікування

У саміті «коаліція охочих» візьмуть участь представники 35 країн, яким суворо заборонено публікувати будь-яку інформацію про перебіг обговорень.

Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих» / © Володимир Зеленський

У Мадриді 4 листопада відбудеться закрита зустріч представників 35 країн, що входять до «коаліції охочих», головною метою якої є визначення подальших кроків у наданні допомоги Україні.

Як повідомляє іспанське видання EL MUNDO.

Захід організовує Міністерство закордонних справ Іспанії. Його мета — визначити подальші кроки міжнародної спільноти у наданні допомоги Україні.

Саміт розпочнеться о 9:00 і триватиме до 15:30, включно з двома блоками обговорень. Захід відбуватиметься в умовах суворої секретності: учасникам заборонено користуватися мобільними телефонами та публікувати будь-яку інформацію про зустріч у соціальних мережах.

Протягом першої сесії її учасники планують розглянути:

  • питання розширення підтримки України,

  • можливі механізми фінансування українських військових та оборонних потреб держави,

  • координацію міжнародних ініціатив,

  • посилення санкційного тиску на Росію.

Організатори очікують, що за результатами саміту країни-учасниці зможуть узгодити спільні підходи та визначити пріоритетні напрями допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg, інформувало, що країни Європи разом з Україною готують план з 12-ти пунктів для завершення війни. Зокрема, пропозиція передбачає припинення бойових дій на поточних лініях фронту.

В інтерв’ю Axios, яке вийшло 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ спільно з «коаліцією рішучих» працюватимуть над планом припинення вогню протягом наступних 7-10 днів. Водночас глава держави сказав, що президент Росії Володимир Путін навряд чи прийме цей план.

Європейська служба «Радіо Свобода» опублікувала чернетку закритого 12-пунктового плану з припинення війни в Україні, над яким працювала «коаліція охочих». План складається з двох етапів: перший — припинення вогню та перемир’я; другий — мирні переговори та відбудова.

