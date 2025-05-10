"Коаліція охочих" разом із Трампом висунула РФ дедлайн для згоди на перемир'я

До Києва прибула «коаліція охочих» / © Associated Press

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Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Зі слів Сибіги, після зустрічі «коаліції охочих» відбулася розмова учасників з президентом США. В результаті, Україна та союзники підтвердили «готовність до безумовного припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів».

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«Якщо Росія погодиться, а ефективний моніторинг буде забезпечений, постійне перемир’я та довірчі заходи можуть відкрити шлях до мирних переговорів», — зазначив він.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков озвучив нову умову Росії для припинення вогню в Україні, заявивши, що Захід має припинити постачання зброї Києву.

Він також повторив російський наратив про те, що Україна нібито «не готова до негайних переговорів», заперечуючи, що диктатор затягує час.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.

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