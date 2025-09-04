"Коаліція охочих" стає рішучою лише після згоди США: дипломат прокоментував заяви Макрона

Колишній посол України у США Валерій Чалий / © Голос Америки

Реклама

Всередині «коаліції рішучих» існують розбіжності. Поки що учасники знайшли лише «базову платформу», яка дозволяє різним країнам приєднатися, але не демонструє достатньої сміливості чи рішучості для реальних дій.

Колишній посол України у США Валерій Чалий так прокоментував зустріч європейських лідерів у Парижі в ефірі Свобода Live.

Він висловив іронічну думку, що «охочі стають рішучими тільки після того, як США погоджуються включитись».

Реклама

Чалий зазначив, що основна проблема полягає в різному підході до ситуації: у той час як Росія, Китай та Північна Корея продовжують вести війну, «коаліція розглядає, як буде встановлюватися мир».

«В цьому велика помилка. Зараз ще фактори не визріли для того, щоб встановлювати мир», — вважає Чалий.

Він також додав, що нинішні домовленості щодо «гарантій безпеки» не є справжніми, оскільки вони не передбачають повної відповідальності за захист України в разі нової агресії.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що 26 європейських країн зобов’язалися направити свої війська до України після закінчення війни для гарантій безпеки.

Реклама

Про це повідомив президент Франції. Емманюель Макрон зазначив, що вони не воюватимуть з Росією, а запобігатимуть новій агресії.