"Коаліція охочих" узгодила майже всі документи про припинення вогню: подробиці

Європа міцно тримається за Сполучені Штати, намагаючись не допустити розколу в питаннях підтримки Києва. Попри гучні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та Венесуели, у Парижі панує «стратегічна тиша» щодо цих тем — усі зусилля зосереджені виключно на Україні.

Про деталі переговорів пише Politico.

Що в документах

За словами чиновника ЄС, учасники саміту «наближаються до згоди» щодо пакета з шести або семи різних документів.

Вони охоплюють:

Мирний план з 20 пунктів, розроблений спільно ЄС та США.

Документ про гарантії безпеки .

План економічного процвітання.

Хоча фінальні підписи сьогодні навряд чи будуть поставлені (адже все це має погодити й Росія), лідери ЄС можуть випустити спільну заяву щодо безпекових зобов’язань.

П’ять стовпів миру

Згідно з даними з Єлисейського палацу, коаліція намагається знайти спільну мову по п’яти конкретних пунктах:

Моніторинг: Як саме контролюватиметься припинення вогню. Підтримка ЗСУ: Продовження військової допомоги. «Сили перестрахування» (Reassurance force): Розміщення багатонаціонального контингенту в Україні після війни. Зобов’язання реакції: Чіткий алгоритм дій союзників, якщо Москва порушить перемир’я. Довгострокова оборона: Угоди про співпрацю з Україною на роки вперед.

Хто за столом

Зустріч має безпрецедентний рівень представництва. Окрім Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Британії Кір Стармер, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте.

Сполучені Штати представлені спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Їхня участь є критично важливою, адже, як зазначив один із французьких чиновників: «Ми прагнули наблизити американців до нас, ніколи не погоджуючись із тим, що США покинуть Україну».

Крім того, Брюссель фіналізував угоду про надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, перші виплати за яким очікуються не пізніше другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, «Коаліція охочих» готується погодити припинення вогню в Україні. США очолять моніторинг дотримання умов перемир’я.