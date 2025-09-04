ТСН у соціальних мережах

"Коаліція охочих" зателефонувала Трампу: Макрон повідомив подробиці розмови

Після розмови з Трампом президент Франції заявив про підтримку з боку США у наданні безпекових гарантій Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції у Парижі за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у четвер, 4 вересня, повідомив подробиці про розмову європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, результати цієї розмови «прості»: американська підтримка гарантій безпеки для України буде підсумована найближчими днями.

Про це Макрон розповів у відповідь на запитання журналістів.

Французький лідер підкреслив, що США були залучені на всіх етапах цього процесу, як у цивільному, так і у військовому аспекті.

«Результати цього дзвінка прості. В наступні дні ми підсумуємо американську підтримку цих гарантій безпеки. Як я сказав, США були залучені на всіх етапах цього процесу. Чи то йдеться про цивільне залучення, чи про військових, які долучалися до роботи в подальші дні. Ми це ще однозначно визначимо», — сказав президент Франції.

Він додав, що до гарантій безпеки для України планують долучитися Канада, партнери з Азії, а також інші європейські держави.

Макрон назвав ці гарантії безпеки «конкретними та дієвими», але наголосив, що це не буде «колективний акт», а скоріше індивідуальні зобов’язання від кожної країни, яка бажає їх надати.

Нагадаємо, Макрон заявив, що гарантії безпеки для України готові. За його словами, 26 країн висловили готовність надіслати війська до України.

