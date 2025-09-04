"Коаліція рішучих" дала Україні непорушну обіцянку: що заявив Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі 4 вересня звернувся до «коаліції рішучих», наголосивши, що партнери надали Україні «непорушну обіцянку».

Про це пише Sky News.

У своєму відеозверненні в межах зустрічі «коаліції рішучих» Стармер попередив, що президентові Росії Володимиру Путіну довіряти не можна, адже він навмисно затягує мирні переговори, аби продовжувати завдавати ударів по Україні.

Реклама

«Це було ще більше підкреслено невибірковими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської Ради та делегації ЄС», — заявив речник британського уряду.

Він додав, що Стармер також підкреслив: союзники дали Україні «непорушну обіцянку».

«Прем’єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні за підтримки президента Трампа, і тепер їм було зрозуміло, що їм потрібно піти ще далі, щоб тиснути на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій», — зазначив речник.

Стармер також схвально оцінив нові заяви партнерів України про передавання Києву ракет далекої дії.

Реклама

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі в Єлисейському палаці відбулася зустріч країн «коаліції рішучих» на підтримку України. Зокрема, у заході взяли участь президент України Володимир Зеленський та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Віткофф менш ніж через годину покинув засідання «коаліції рішучих» для іншої запланованої зустрічі. Після цього він провів зустріч із Зеленським.

Ще пізніше члени «коаліції рішучих» разом із президентом України розпочали телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.