"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні: які умови

Європейські «сили підтримки» можуть розгорнути в Україні після припинення бойових дій.

Зеленський, Стармер і Макрон

Зеленський, Стармер і Макрон / © Associated Press

«Коаліція рішучих» підтвердила, що може розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти гарантувати безпеку повітряного та морського простору.

Про це йдеться у заяві співголів «коаліції рішучих» президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера за підсумками онлайн зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Лідери знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Коаліція бажаючих відіграватиме життєво важливу роль у гарантіях безпеки для Києва, зокрема, через Багатонаціональні сили в Україні.

