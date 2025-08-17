"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні: які умови

Зеленський, Стармер і Макрон / © Associated Press

Реклама

«Коаліція рішучих» підтвердила, що може розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти гарантувати безпеку повітряного та морського простору.

Про це йдеться у заяві співголів «коаліції рішучих» президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера за підсумками онлайн зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Лідери знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Зазначається, що Коаліція бажаючих відіграватиме життєво важливу роль у гарантіях безпеки для Києва, зокрема, через Багатонаціональні сили в Україні.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС обговорили з президентом Зеленським координацію дій напередодні зустрічі з Дональдом Трампом.

Раніше Кір Стармер заявив, що Європа готова розгорнути миротворчі сили в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав історичне рішення США.