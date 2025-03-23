Кого Путін відправив на переговори до Саудівської Аравії – російська опозиціонерка про план РФ

Російський диктатор Путін не зацікавлений у припиненні вогню і перемир'ї, адже він готовий воювати вічно.

Таку думку висловила російська опозиціонерка і політична аналітикиня Ольга Курносова, передає FREEДОМ.

Вона нагадала, що РФ неодноразово порушувала припинення вогню ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, тому розраховувати, що зараз буде по-іншому, Курносова не радить. На її думку, Путін не розуміє, що йому робити, якщо буде укладено перемир’я, не кажучи вже про мирний договір.

"На мій погляд, із Путіним домовлятися неможливо. Я про це говорила завжди та продовжую говорити. І ми бачимо, що він Трампу нібито щось обіцяє, незрозуміло, правда, що. Саме тому тексти того, що поширюють Білий дім і Кремль, суттєво відрізняються між собою. І, як зазвичай, ніхто не збирається навіть уточнювати, а чому ж тексти так сильно між собою відрізняються", – прокоментувала Курносова заяви, зроблені після телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Експертка вважає, що члени переговорної групи, яких Кремль відправив до Саудівської Аравії, не мають реальних повноважень.

"Які можуть бути технічні питання вирішені з генералом Беседою, який уже не перебуває навіть у ФСБ, хоч би як ми до цього ФСБ ставилися, або Георгієм Карасіним, який давно вже не в Міністерстві закордонних справ, а в Раді Федерації. Проте саме вони їдуть на переговори. А про що це нам говорить? Це говорить про те, що Путін не розглядає ці переговори як щось, що його зобов’язує", – підсумувала Курносова.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав позитивний результат переговорів зі США в Саудівській Аравії

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