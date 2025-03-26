Кого РФ відправила на переговори зі США: Пристайко "розшифрував" сигнал росіян Україні

В РФ "грандіозне за розмірами" дипломатичне відомство, тому склад їхньої делегації був не випадковим.

Для Росії теперішній переговорний процес є таким собі продовженням мінських перемовин 10-річної давнини. Саме з цієї позиції був ухвалений склад російської делегації для зустрічі з американцями у Саудівській Аравії.

Таку думку висловив ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не погоджуюсь з тими всіма експертами, які зараз в українському інформаційному просторі розповідають, що це [члени російської делегації – ред.] просто пенсіонери. Карась Григорій Борисович – це був перемовник і мій партнер, якщо можна так його назвати, на переговорах у Мінському процесі, він очолював російську делегацію. Я впевнений що це не просто вони не знали, кого надіслати", – зазначив ексміністр.

Він додав, що у росіян "грандіозне за розмірами" дипломатичне відомство, тому вони мають можливість вибору серед багатьох кандидатів.

"Вони спеціально надсилають цю людину, щоб продемонструвати цей сигнал нам, що ці переговори 14–16 років, не думайте, що ви їх позбулися. Це та сама для нас лінія переговорів, яку ми ведемо з вами багато-багато років. Ми нічого не забули з тих домовленостей", – пояснив Вадим Пристайко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати.

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