Кого українці обрали б наступним президентом країни: нові результати опитування

На другому місці експрезидент Порошенко.

У президентському рейтингу чинний глава держави Володимир Зеленський залишається незмінним лідером.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Так, згідно з цими результатами, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 21,8% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

14,5% підтримали б П.Порошенка, 11,0% – Ю.Бойка, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Є.Мураєва, 6,2% – І.Смешка, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшка, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличка.

Нагадаємо, що за даними телефонного опитування, проведеного 15-18 жовтня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), Володимир Зеленський також продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але спостерігається тенденція до зниження рівня його підтримки.

Так, на виборах президента у першому турі чинний глава держави отримав би 19,1% серед усіх респондентів і 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%.

Володимир Зеленський поділився своїми досягненнями на посту президента

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