Кого з європейців Трамп залучить до переговорів з Україною і РФ: стали відомі подробиці

Команда президента США Дональда Трампа запропонувала європейцям сісти за стіл переговорів щодо України, розіславши запитальник щодо готовності конкретних країн брати участь у забезпеченні миру в Україні.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати хочуть з’ясувати, наскільки уряди окремих країн готові надіслати, і якщо так, то наскільки часу і у якій кількості свої війська до України. Також американці поцікавилися, які санкції європейські уряди готові, або пропонують запровадити проти Росії.

Крім того, у Вашингтоні є запитання із приводу того, які інші засоби (зброя, техніка, гроші) уряди готові надати для посилення України. Саме від відповіді на ці запитання і залежатиме, "наскільки серйозно європейців залучать до переговорів з Росією".

Видання Axios своєю чергою повідомило, що зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні та підготовки до саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 18 лютого у Саудівській Аравії.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Наразі невідомо, хто увійде до складу російської делегації. Одне джерело повідомило, що, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

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