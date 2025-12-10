Когнітивна війна Кремля: як Путін готує ґрунт для небезпечних переговорів на своїх умовах

Володимир Путін. / © Getty Images

Кремль значно посилює свої зусилля у когнітивній війні, щоб представити свою армію та економіку як такі, що неминуче здатні виграти війну на виснаження. Високопоставлені чиновники, зокрема і «фюрер» Володимир Путін, агресивно пропагують перебільшені досягнення на полі бою та нібито силу та стійкість економіки РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Ці багатогранні зусилля у когнітивній війні мають на меті підштовхнути Україну та Захід до поступок вимогам Росії зараз під час переговорів через страх посилення, тривалих російських військових операцій у майбутньому», — наголошують американські аналітики.

Зазначається, що хоча ситуація на окремих ділянках лінії фронту є серйозною, особливо на Покровському та Гуляйпільському, більшість тверджень Путіна про перемоги його війська не відповідають реальності на полі бою. Окрім того, економіка РФ, незважаючи на оптимістичні заяви Путіна, стикається зі зростальними витратами в умовах західних санкцій, грошових обмежень та витрат на війну.

«Когнітивні зусилля Кремля щодо ведення війни спрямовані на досягнення кількох початкових воєнних цілей Росії шляхом переговорів. Путін і його чиновники неодноразово підтверджували свою відданість початковим воєнним цілям, зокрема надання Росії права вето щодо майбутнього розширення НАТО, усунення уряду в Києві, встановлення проросійського маріонеткового уряду та обмеження здатності України захищатися», — наголошують в ISW.

Зауважимо, днями Путін повторив свій заклик до Києва поступитися всією Луганською та Донецькою областями, зокрема територіями, які російські війська наразі не окупують. «Фюрер» повторив давній наратив, мовляв, ці регіони є «історичною територією» та «завжди були частиною Росії», а натомість Україна начебто є штучною державою, яку радянська влада примхливо створила.

Аналітики акцентують, що Російська Федерація кілька разів за останні три десятиліття визнавала незалежність, суверенітет та кордони України. Зокрема, визнанням незалежності країни 1991-го, Будапештським меморандумом 1994 року та Договором про дружбу між Росією та Україною 1997 року.

ISW продовжує оцінювати, що російська кампанія з військового захоплення решти Донецької області, ймовірно, триватиме щонайменше два-три роки, становитиме значний виклик і призведе до складних битв, які Російська Федерація може бути не в змозі витримати.

Американські фахівці переконані, що зусилля Москви щодо когнітивної війни спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну та Захід до передавання цієї добре захищеної території Росії без бою, що дозволить агресорові уникнути витрат значної кількості часу та ресурсів на спроби захоплення її на полі бою.

«Передавання Донецької області також створить умови для поновлення Росією агресії проти України з більш вигідних позицій у обраний нею час, особливо враховуючи, що Путін та інші кремлівські чиновники продовжують заявляти, що їхня довгострокова стратегічна мета контролю над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами, залишається незмінною», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою заявою щодо тимчасово окупованих територій України. З його слів, йдеться про «повернення», бо, на його думку, ці регіони «завжди були частиною Росії».

Разом з тим, кажуть у Кремлі, нібито «фюрер» не має бажання відновити Радянський Союз. Мовляв, заяви, які стверджують протилежне, не відповідають дійсності.