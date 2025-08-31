Вбивство Парубія: кого намагаються залякати організатори злочину - ексрозвідник відповів

На місці вбивства Парубія / © Getty Images

Убивство у Львові Андрія Парубія замовили спецслужби Росії. Саме цим росіяни показують, що знищують українську націю.

Таку думку висловив ексрозвідник Роман Червінський в ефірі «Апостроф TV».

«На мою думку, це однозначно вбивство, яке організовано Росію через їхні спецслужби з метою розділення суспільства на зони впливу, тобто пов’язані з російською мовою, з патріотичними настроями, зокрема у Львові, а також спрямування на залякування певних категорій населення, які патріотичні, які воюють, які вистоюють Україну», — зазначив він.

За словами Червінського, Парубій був не лише політиком — він був істориком, символом двох Майданів, особливо другого — Революції гідності.

«Він був рішучою людиною, він мав достатньо знань для того, щоб приймати певні рішення, він мав історичні знання, для того, щоб розуміти, в якому напрямку Україна мала рухатися. Це людина, яка складала величезну зацікавленість для російських спецслужб, і вони вирішили таким чином показати, що вони знищують нашу українську національну ідею. Це саме те, про що заявляв Путін, коли розпочинав цю війну», — додав він.

Він також звернув увагу, що і вбивство Парубія, і раніше вбивство Ірини Фаріон у Львові та полковника СБУ Івана Воронича в Києві відбувалися за допомогою пістолету.

«Ці всі чотири випадки всі схожі тим, що замах відбувається з вогнепальної зброї, а саме з пістолету. Тобто схоже, це максимально найнебезпечніший спосіб виконання такого вбивства для виконавця. Вони показують, що вони так діють зухвало на нашій території», — сказав він.

Нагадаємо, ексочільника Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 липня. За інформацією журналіста Віталія Глаголи в правоохоронних структурах Львова, в політика стріляли вісім разів.

Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік — для його пошуку в місті введено спеціальну операцію «Сирена».

У момент нападу Андрій Парубій ішов на тренування до спортзалу. Він не мав охорони.

Розглядають різні версії, серед них — російський слід. Триває розслідування. Стрільця ще не затримано.