ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Вбивство Парубія: кого намагаються залякати організатори злочину - ексрозвідник відповів

Убивство у Львові колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія — це один з елементів терору, який чинить Росія проти українців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці вбивства Парубія

На місці вбивства Парубія / © Getty Images

Убивство у Львові Андрія Парубія замовили спецслужби Росії. Саме цим росіяни показують, що знищують українську націю.

Таку думку висловив ексрозвідник Роман Червінський в ефірі «Апостроф TV».

«На мою думку, це однозначно вбивство, яке організовано Росію через їхні спецслужби з метою розділення суспільства на зони впливу, тобто пов’язані з російською мовою, з патріотичними настроями, зокрема у Львові, а також спрямування на залякування певних категорій населення, які патріотичні, які воюють, які вистоюють Україну», — зазначив він.

За словами Червінського, Парубій був не лише політиком — він був істориком, символом двох Майданів, особливо другого — Революції гідності.

«Він був рішучою людиною, він мав достатньо знань для того, щоб приймати певні рішення, він мав історичні знання, для того, щоб розуміти, в якому напрямку Україна мала рухатися. Це людина, яка складала величезну зацікавленість для російських спецслужб, і вони вирішили таким чином показати, що вони знищують нашу українську національну ідею. Це саме те, про що заявляв Путін, коли розпочинав цю війну», — додав він.

Він також звернув увагу, що і вбивство Парубія, і раніше вбивство Ірини Фаріон у Львові та полковника СБУ Івана Воронича в Києві відбувалися за допомогою пістолету.

«Ці всі чотири випадки всі схожі тим, що замах відбувається з вогнепальної зброї, а саме з пістолету. Тобто схоже, це максимально найнебезпечніший спосіб виконання такого вбивства для виконавця. Вони показують, що вони так діють зухвало на нашій території», — сказав він.

Нагадаємо, ексочільника Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 липня. За інформацією журналіста Віталія Глаголи в правоохоронних структурах Львова, в політика стріляли вісім разів.

Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів, внаслідок яких політик загинув на місці. Нападник втік — для його пошуку в місті введено спеціальну операцію «Сирена».

У момент нападу Андрій Парубій ішов на тренування до спортзалу. Він не мав охорони.

Розглядають різні версії, серед них — російський слід. Триває розслідування. Стрільця ще не затримано.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie