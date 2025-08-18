Кого Трамп і Зеленський візьмуть із собою на зустріч у Білому домі

Трамп і Зеленський в Овальному кабінеті у лютому 2025 року / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Білий дім підтвердив, що п’ять американських чиновників будуть присутні на зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Про це передає ВВС.

З американської сторони участь у зустрічі братимуть віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спеціальний посланник Стів Віткофф та спеціальний посланник Кіт Келлогг.

Реклама

Зеленського супроводжуватимуть керівник ОП Андрій Єрмак та Рустем Умеров, колишній міністр оборони, а нині секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Як уточнює «Суспільне», до складу української делегації на зустрічі Зеленського і Трампа, крім Єрмака і Умєрова, входять також пані посол України у США Оксана Маркарова, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.

Перед переговорами з Трампом Володимир Зеленський зустрівся з спрецпредставником президента США Кітом Келлогом.