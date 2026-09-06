Кого Трамп відправив до Путіна, крім Віткоффа та Кушнера: Axios розкрив склад делегації

Віткофф і Кушнер прибули до Москви для переговорів / © Getty Images

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До спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час їхньої поїздки до Москви долучився виконувач обов’язків координатора санкцій Міністерства фінансів США Джин Ленг.

Про це повідомляє Axios.

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Ленг узяв участь у підготовчій зустрічі з представником російського правителя Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на зустрічі Віткоффа і Кушнера з кремлівським очільником.

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Зазначається, що участь цього посадовця може свідчити про те, що під час переговорів обговорювалися американські санкції проти Росії.

Візит делегації США до України до Росії — що відомо

У суботу до Москви вже втретє прилетіли спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Напередодні Дональд Трамп заявив, що вони мають обговорити з російським керівництвом американську «пропозицію щодо припинення війни». Із російської столиці вони вирушать до Києва.

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб, починаючи від опівночі 6 вересня, не завдавати ударів по Києву.

Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години.

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По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на час цього візиту Україна не завдаватиме ударів по Москві.

«З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом», — додав український лідер.

Він також повідомив, що план дипломатичних заходів в Києві за участі американської команди затверджений.

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Напередодні поїздки російські війська завдали удару по будівлі СБУ в центрі Києва, що в МЗС України назвали ескалацією на тлі нових дипломатичних спроб США відновити переговори між Києвом і Москвою.

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