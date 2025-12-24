Кого з українців до 25 років можуть мобілізувати: пояснення юристів

Мобілізація. / © ТСН.ua

В Україні мобілізують військовозобов’язаних чоловіків віком 25-60 років. Втім, є винятки, коли можуть мобілізувати громадян молодшого віку.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на юристів Безоплатної правничої допомоги.

Зазначається, що українців, вік яких 18-24 роки, не можуть примусово призвати на строкову службу.

Мобілізації підлягають лише військовозобов’язані чоловіки, що старші 25 років, або ж ті, хто закінчив кафедру військової підготовки та отримав офіцерське звання.

За законом, винятки дозволяють мобілізувати чоловіків до 25 років, які мають досвід військової або альтернативної служби, а також пройшли базову загальновійськову підготовку у військових навчальних закладах, центрах ЗСУ, правоохоронних органах або закладах освіти з відповідними програмами.

Молодші юнаки можуть мобілізуватися до ЗСУ добровільно, уклавши однорічний контракт із Силами оборони. Учасники отримують до 120 тис грн щомісяця, соцпільги, медобслуговування, можливість безкоштовного навчання, право виїзду за кордон після року служби та гарантію звільнення від призову протягом 12 місяців після завершення контракту.

Член Асоціації правників України Антон Ревенко наголошує, якщо чоловіка, молодшого за 25 років мобілізували, рідним слід звертатися до вищого керівництва ТЦК та СП, щоб отримати правове роз’яснення та супровід.

Різниця між призовниками та військовозобов’язаними суттєва. Призовник – це людина, яка наразі прописана до певної призовної дільниці, її можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Військовозобов’язаний – це чоловік, який стоїть на військовому обліку. У призовників немає військового квитка, а лише документ про прописку до призовної дільниці. У військовозобов’язаного - військовий квиток або тимчасово посвідчення військовозобов’язаного.

Як повідомлялося, Верховна Рада України хоче закрити лазівки та планує ліквідувати можливість ухилення від військової служби для чоловіків старше 25 років, які вступають до навчальних закладів. У парламенті зауважують, що вступна кампанія показала, що деякі чоловіки використовували навчання на бакалавраті та в аспірантурі не за прямим призначенням.