Пентагон / © Associated Press

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Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі залишив засідання Контактної групи з питань оборони України, попередньо розкритикувавши українські далекобійні удари по Росії. Зустріч відбулася 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Колбі заявив про обмежену військову ефективність таких атак, а потім пішов, не дочекавшись закритої доповіді українського міністра оборони. Ці обставини також виклав журналіст The Telegraph Коннор Стрінгер в анонсі матеріалу.

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Німецькі співрозмовники газети висловили стурбованість тим, що позиція адміністрації Дональда Трампа фактично збігається з російським трактуванням війни. Один із них зазначив, що обмеження України ударами на фронті та середніх дистанціях позбавляє її важливого інструмента протидії Росії.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав оцінку Колбі «дурною». Його британський колега Вес Стрітінг заявив, що далекобійні удари України допомогли послабити російську воєнну машину, виграти час і врятувати життя.

Що відомо про обмеження Starshield в Україні

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні проблеми в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, обмеження спрацьовують, коли швидкість руху перевищує 161 км/год.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розповів, що обмеження запроваджували поступово. Якщо першого дня через них зривалися 10% місій українських безпілотників, то другого — вже 50%. Згодом цей показник сягнув 100%.

Як писало видання Axios, українська влада звернулася до Пентагону та компанії SpaceX по пояснення щодо обмежень, які перешкоджають використанню супутникової системи для перехоплення російських дронів. Водночас у SpaceX заперечили, що вносили зміни до роботи Starshield.

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На ситуацію відреагувала двопартійна група підтримки України в Конгресі США. Від імені 105 її членів американські законодавці закликали адміністрацію Дональда Трампа та SpaceX негайно відновити повноцінний доступ України до системи. Вони також вимагали пояснити причини обмежень.

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що проблеми зі Starshield послаблюють можливості України протидіяти російським атакам. Він закликав Конгрес провести розслідування та встановити, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи системи.

«Незалежно від того, чи це рішення виконавчої влади, чи пана Маска, воно призводить до загибелі більшої кількості українців. Такі дії допомагають воєнному злочинцеві Путіну. Конгрес має здійснити масштабний нагляд і встановити, хто несе відповідальність. Ставати на бік тирана — це не по-американськи», — написав Бейкон.

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