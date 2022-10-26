Колега Шойгу з Індії сказав йому "не вдаватися до ядерного варіанту" у війні проти України

Шойгу вже й Індії встиг розповісти брехню про "брудну бомбу" України.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив міністру оборони Росії Сергію Шойгу, що "не варто вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Про це Сінгх сказав під час телефонної розмови з Шойгу 26 жовтня, повідомляє CNN із посиланням на індійське Міноборони.

Згідно з повідомленням, міністр оборони Індії підтвердив позицію країни щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

"Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності", – йдеться в заяві Міноборони Індії.

Водночас Шойгу висловив "занепокоєння щодо можливих провокацій із застосуванням "брудної бомби", йдеться у повідомленні.

Довідка: "брудна бомба" – це зброя, яка поєднує звичайні вибухові речовини, як-от динаміт, і радіоактивний матеріал, як-от уран.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела тренувальні запуски балістичних ракет із ядерними боєголовками під час військових навчань на полігоні "Кура" на Камчатці. За цим особисто спостерігав президент Володимир Путін.

Заяви РФ про "брудну бомбу"

Кілька днів тому Шойгу почав масово телефонувати своїм колегам з усього світу, розповідаючи їм фейк про те, що Україна начебто створила "брудну бомбу", планує застосувати її на власній території і звинуватити в цьому Росію.

До поширення брехні про "брудну бомбу" і заплановані провокації України долучився і сам диктатор Володимир Путін.

У світі не вірять вигадкам Росії про "брудну бомбу" України. Країна-агресорка могла вигадати цей фейк задля здійснення операції під чужим прапором, припустив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес.

Пентагон теж вважає брехнею заяви Москви. Водночас у Міноборони США не мають інформації, яка б вказувала на готовність Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.

Маячня Шойгу про брудну ядерну бомбу, ситуація в Херсоні | Михайло Самусь

Читайте також: