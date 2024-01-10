"Колеги не відчувають "погоди" по суспільству": нардепка щодо закону про мобілізацію

Народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська наголосила, що у новому законопроєкті про мобілізацію є не прийнятні норми, зокрема йдеться про права громадян України, які згідно Конституції, не можуть бути обмежені в період воєнного стану.

Про це вона розповіла в ефірі "Еспресо".

Бобровська також зауважила, що деякі її колеги не відчувають настроїв суспільства.

"Мені інколи здається, що колеги не відчувають "погоди" по суспільству – живуть у новинах, живуть у Києві. Я знаю, як на це (законопроєкт про мобілізацію - ред.) реагують бізнес, виробництво. Як на це реагуюють прості люди, жінки. Українці не сприймають постійний батіг, залишаючись безправними. Мені здається, що багато наших революцій і подій навчило ось цієї поведінки із собою", - каже Бобровська.

Вона також зауважила, що українці вимагають поваги і вміють боротися за свої права.

"Ми (українці - ред.) готові віддавати за умови, що держава нас буде поважати і давати нам права, а не розказувати про обов'язки. Тому що запит іде на довіру і справедливість у суспільстві. Яка може бути довіра до органів державної влади, коли одні займаються бруківкою…. Не можна просто закрутити і гайки і сказати 10 тисяч (мобілізованих - ред.) йдуть. Чим вони будуть забезпечені? Що буде по озброєнню? Чим вони будуть воювати і як вони будуть прикриті?", - резюмувала Соломія Бобровська.

Нагадаємо, посольство України в Лондоні закликає чоловіків стати на військовий облік за кордоном – подробиці.

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