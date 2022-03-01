Коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? – Зеленський

Коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? – Зеленський

Голова держави відзначив, що історія повторюється.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на удар російських військових по Бабиному Яру в Києві та розкритикував світ за те, що той "залишається мовчазним".

Про це президент написав у Мережі 1 березня.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, внаслідок ворожого удару по Бабиному Яру загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону.