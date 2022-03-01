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Коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? – Зеленський

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Коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? – Зеленський

Associated Press

Голова держави відзначив, що історія повторюється.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на удар російських військових по Бабиному Яру в Києві та розкритикував світ за те, що той "залишається мовчазним".

Про це президент написав у Мережі 1 березня.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, внаслідок ворожого удару по Бабиному Яру загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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