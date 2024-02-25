Коли будуть призначені посли у Велику Британію та Чехію: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський зазначив, що з Чехією – процес суто технічний: вже відомо, хто буде послом, його буде призначено, є просто технічні речі.

Посли у країни-стратегічні партнери, зокрема у Велику Британію та Чехію будуть призначені тоді, коли будуть потужні люди на ці посади.

Про це заявив проезидент України Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого.

"Питання міжнародної політики – виключно моя вертикаль… І посли будуть призначені тоді, коли будуть потужні люди на ці посади. Це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. І так само у мене потужні відносини з Чехією. З Чехією, чесно кажучи, тут процес зараз технічний: ми знаємо, хто буде послом, його буде призначено, є просто технічні речі", – пояснив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Пресконференція Президента Зеленського - ОНЛАЙН. 25 лютого 2024 року".

Нагадаємо, 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії.

Президент Володимир Зеленський 9 липня 20222 року звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Чехії. Після повернення до України він став заступником голови дипломатії. Зараз тимчасовий повірений у справах України в Чехії – Віталій Усатий.

Читайте також: