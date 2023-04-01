Коли Фінляндія вступить до НАТО: у МЗС країни назвали дати на наступному тижні

Фінальні кроки щодо членства Фінляндії в НАТО будуть здійснені протягом найближчих двох тижнів.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що вже на початку наступного тижня країна отримає офіційне запрошення до НАТО.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

За його слвоами, процес почнеться з того, що Туреччина якнайшвидше доставить документ про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься в Держдепартаменті США.

"Коли це станеться, американці проінформують генсека НАТО Столтенберга, і він надішле нам запрошення. Це може статися в будь-який день. Якщо мені необхідно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо це надсилання документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО", - сказав Хаавісто.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак повноцінному вступові перешкоджали декілька країн Альянсу, зокрема Туреччина, які відмовлялися ратифікувати відповідні протоколи. Згодом п резидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Слідом за ним відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

Тепер, за словами Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання країни. Він уже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

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