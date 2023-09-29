Коли глобальний бізнес очікує закінчення гарячої фази війни - Чалий 

Про це під час телемарафону заявив колишній посол України в США, дипломат Валерій Чалий.

"Вже переломний момент є в тому, що бізнес, який працює глобально, він зрозумів, що вже в один бік пішов процес. Вони вже Росію не розглядають стратегічно, а Україну почали вперше розглядати стратегічно для себе... Я вам скажу, що ці люди не зайдуть туди, де буде менше трильйона доларів... і відновлення, і інвестиції. Тобто це хороший знак. Це значить, вони бачать... що війна, оця гаряча фаза... має завершення наступного року. От я так читаю їх інтерес, який зараз проявився. І багато в кого вже в планах... літо наступного року, як кінець гарячої фази війни. Це не кінець конфлікту Росії і України, але кінець гарячої фази. І вони вже будують свої плани і бізнес-плани в тому числі на цей період», - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав ексголову Білого дому Дональда Трампа публічно презентувати свій план дій щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що експредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори між Москвою і Києвом.

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