Коли може бути розгорнута миротворча місія в Україні: Стармер назвав умову

У відповідь на запитання, коли будуть відправлені миротворці до України, прем'єр-міністр Великої Британії зауважив, що спочатку сторони конфлікту мають досягти мирної угоди.

Про це він заявив під час брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"У нас було дуже продуктивне обговорення, очевидно. Як сказав президент, спочатку угода мусить бути, домовленість. Але так, наші команди будуть говорити про те, як забезпечити, щоб ця угода була довготривалою, та що саме може це забезпечити", – сказав Стармер.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Сполучене Королівство готове збільшити витрати на оборону до найбільших від часів холодної війни, адже не може бути нагороди для агресора, і кремлівського диктатора Володимира Путіна необхідно зупинити, щоби "він не повертався".

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