Спецпредставник США розповів, коли може відбутися повне припинення вогню в Україні

США розглядають варіант пом'якшення санкцій після укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Вперше з початку війни з’явилися реальні перспективи для досягнення повного припинення вогню

Таку думку висловив спецпредставник президента США Стів Віткофф у соцмережі Х видання Clash Report.

"Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів", - сказав він.

Також він вважає, що пом'якшення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, розпочата Росією, може завершитися вже цього року, але для цього необхідні гарантії безпеки для України. За словами Зеленського, без таких гарантій Росія може знову розпочати війну, оскільки, на його думку, це є сутністю Путіна.

Читайте також: