Коли найкращий час для переговорів з РФ: пояснення американського дипломата

На думку Тейлора, зараз переговори дозволять росіянам залишитись на місці, коли є шанс їх витіснити військовим шляхом.

Українці мають самі вирішувати, коли їм потрібно йти на переговори з Росією.

Про це заявив американський дипломат, посол США в Україні (2006-2009 рр.), тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор, інформує канал Freedom.

"Я не думаю, що саме зараз час для переговорів. На мій погляд, найкращий час — коли українці самі вирішать. І я думаю, що настане час, коли українці витіснять росіян зі своєї країни. Тільки тоді, коли українські війська викинуть російські війська з країни, тоді росіяни зрозуміють, що їм не виграти цю війну”, — пояснив він.

На думку дипломата, росіяни після своєї військової поразки прийдуть з проханням про серйозні переговори.

"Але зараз не час, зараз українські військові перемагають на полі бою. Навіщо говорити про припинення вогню? Щоб дозволити росіянам залишитись на місці, коли їх витісняють?" — зазначив експосол.

Він наголосив, що всі українські території, зокрема Крим і ОРДЛО, захоплені у 2014 році, мають бути звільнені від російських окупантів.

"Військова динаміка визначить, у якому порядку росіяни будуть витіснені. Але рано чи пізно всі російські окупанти покинуть територію України", — сказав Тейлор.

Водночас він зауважив, що звільнити Крим лише військовим шляхом буде важко.

Що відомо про ймовірні переговори України і РФ

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України. Так США прокоментували перемовини Саллівана з радниками Путіна.

Проте за інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман також вважає, що після перемир'я армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Київ вирішуватиме коли і на яких умовах вести переговори з Росією - Столтенберг