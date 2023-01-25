Коли перші танки Leopard 2 надійдуть до України: офіційна заява

У Німеччині наголосила, що мета – якнайшвидше доставити цю техніку до України.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Про це міністр сказав у кулуарах Бундестагу 25 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, перші танки Leopard можуть бути в Україні приблизно через три місяці", – заявив Пісторіус.

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Він також повідомив, що обговорив ситуацію з партнерами з Польщі та шести інших держав, зокрема, з Канади, Іспанії, Португалії.

"Мета – якнайшвидше доставити", – наголосив німецький міністр оборони.

Він додав, що навчання українських військових користуванню танками Leopard 2 розпочнеться дуже скоро.

Водночас Пісторіус прокоментував деякі дописи в соцмережах і висловлювання, зазначивши, що "немає приводу надмірно радіти". За словами міністра, близько половини населення Німеччини стурбовані постачанням танків. Проте держава подбає, щоб ФРН не стала стороною війни.

Нагадаємо, Німеччина 25 січня ухвалила рішення про передавання Україні 14 танків Leopard 2 (роти) власного виробництва зі складу Бундесверу. Крім того, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України. В уряді ФРН повідомили про мету "швидко сформувати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2".

Зауважимо, що уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі 18 орендованих у Німеччини танків Leopard 2 для передавання їх Україні.

Додамо, що за даними ABC News, загалом 20 країн погодилися передати Україні близько 100 танків Leopard 2 у разі згоди німецького уряду.

Американські ЗМІ також повідомили, що адміністрація президента США розглядає можливість відправки до України близько 30 танків Abrams. Анонс про постачання танків може бути зроблений вже цього тижня.

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