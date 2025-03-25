Коли почне діяти часткове перемир'я: Зеленський про підсумки переговорів США та РФ

Досягнуті домовленості мають набути чинності після того, як США зроблять офіційну заяву про результати зустрічі з росіянами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками раунду переговорів між США та Україною, а також між США та РФ у Саудівській Аравії.

"Міністр оборони [Рустем Умєров – ред.] запитав американську сторону, коли це може вступити в дію. Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. І якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони телефоном, то ми робитимемо свою роботу щодо імплементації домовленостей", – сказав президент.

Нагадаємо, за словами аналітика з питань безпеки Майкла Кларка, Росію цілком влаштовує затягування переговорів із США, тому вона не піде на жодні суттєві поступки. Наразі є лише один спосіб досягти реальних домовленостей, і залежить він від волі Трампа.

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