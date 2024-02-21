"Коли поляк і українець ворогують, перемагає – Москва": Ярош про блокаду кордону

Командувач Української добровольчої армії та екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош наголосив, що блокада польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною – "зрежисована московським ворогом". Тому не варто керуватись емоціями, а треба пам'ятати про спільне і дружнє майбутнє країн.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так. Дуже неприємно і болюче, коли дружня держава, яка стільки зробила для України в останні роки, не може контролювати внутрішню московську агентуру та своє бидло…Страшно і гірко, коли польські рагулі висипають українське зерно на землю і волають антиукраїнські гасла…Ми всі розуміємо, що все, що зараз відбувається, зрежисовано московським ворогом, а тому не будемо йому підігравати, розпалюючи ворожнечу між польським і українським народами. Ми всі добре памʼятаємо: коли поляк і українець ворогують, тоді перемагає - Москва! Отже, геть емоції! Майбутнє Польщі та України – спільне і дружнє. Нам потрібний могутній Балто-чорноморський військово-політичний союз. Це – запорука майбуття наших держав і націй…", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, станом на ранок 21 лютого на шести напрямках пункту пропуску на кордоні із Польщею фермери продовжують блокувати рух вантажівок.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію на польсько-українському кордоні та назвав винного.

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