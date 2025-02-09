Коли Путін буде готовий до переговорів: генерал США вказав на важливий нюанс

Президент РФ Володимир Путін не показуватиме свою готовність до переговорів до останнього, щоб дотиснути Україну.

Як сказав в інтерв’ю "Суспільному" генерал армії США у відставці, колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Дональд Трамп бажає покласти край конфлікту, продемонструвати силу та дипломатичні здібності. Він не хоче, щоб Україна зазнала поразки, яка поставила б під загрозу свободу та існування вашої країни. Але з іншого боку, він не хоче затягувати війну. У нього є ідея, що він може добитися миру від Путіна і водночас — зберегти історичні відносини між США та Україною. Також він хоче, щоб Європа робила більше для допомоги Україні. А США — навпаки, менше", - вважає він.

Кларк також зазначив, що це виклик для генерала Кіта Келлога. Він намагатиметься напрацювати угоду, яка була б прийнятною для України та США, і з якою погодився б Путін.

"США прагнули миру за будь-яку ціну в Афганістані — і ми бачили, що з цього вийшло. Якщо підемо тим самим шляхом в Україні, тоді Трамп уже зазнав поразки. Його так і сприйматимуть. Поразка України також може спричинити конфлікти в інших куточках світу", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що Путін прагне не переговорів, а знищення України. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: