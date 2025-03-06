Коли Путін вирішив змінити світовий порядок: Залужний назвав поворотну точку

Виступ президента РФ Володимира Путіна на Мюнхенській конференції з питань безпеки 10 лютого 2007 року став поворотною точкою в перегляді чинної системи світового порядку.

Таку думку висловив ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй промові в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), повний текст якої опублікувала “Українська правда”.

"Ніхто не відчуває себе в безпеці, ніхто не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", – нагадав він фразу, сказану тодішнім і теперішнім президентом Росії.

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Валерій Залужний вважає, що Захід зробив величезну помилку, не звернувши увагу на це застереження Путінa, і жодним чином не пристосувався до нової епохи, яка сьогодні настала.

В результаті це дало можливість Путіну 2008 року розпочати війну в Грузії, 2014-го – в Україні, а 2022-го — здійснити повномасштабне вторгнення усіма можливими засобами.

“Ще 18 років тому Путін казав, вірніше попередив, що однополярна модель, яка фактично направлена виключно на обслуговування інтересів США та обраного кола держав, не є життєздатною. Тоді ж він казав, що Китай, Індія, інші країни, що розвиваються, внаслідок трансформації ставатимуть чи не найважливішими економіками світу”, — нагадав український політик.

Нагадаємо, у цій промові Валерій Залужний також заявив, що Сполучені Штати Америки руйнують світовий порядок. Це загрожує існуванню НАТО.

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