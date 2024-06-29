Коли Росія буде готова закінчити війну: політолог зробив песимістичний прогноз

Влада у Росії, яка ще у 2021 році оголосила відомий ультиматум США та НАТО, вважає, що воює із Заходом на території України.

У Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною про закінчення війни, оскільки президент РФ Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід.

Таку думку висловив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Володимир Горбач в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Він заявив, що критично оцінює заяви президента Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака після Саміту миру у Швейцарії про те, що наступний Саміт, який відбудеться до кінця року, повинен зафіксувати закінчення війни. “Це все те, що всі хотіли б почути, приємні новини”, - сказав політичний аналітик.

Володимир Горбач вважає, що чинна влада у Росії, яка ще у 2021 році оголосила відомий ультиматум США та НАТО, вважає, що воює із Заходом на території України, не визнаючи наш суверенітет.

“Вони хочуть говорити зі США. Путін буде чекати, поки в Америці не складеться така ситуація, коли вона захоче поговорити з Путіним. Ситуація може скластися, змінитися після президентських виборів у Сполучених Штатах або трохи пізніше, після нової інавгурації, або ще після якихось подій, можливо, несподіваних для нас чи для американців, але які можуть провокуватися і плануватися російськими спецслужбами на території Сполучених Штатів або на якійсь іншій території”, - припустив він.

За словами аналітика, якщо така ситуація складеться, то росіяни зможуть комплексно говорити про про поділ світу, зону інтересів, організувавши, як каже експерт, “Ялтинський договір друге видання”.

"Мирні" договори Путіна: які варіанти закінчення війни пропонувала Росія

Нагадаємо, раніше російський журналіст та військовий аналітик Михайло Зигар зауважив, що в еліт у РФ минув перший шок від розв’язаної Путіним у лютому 2022 року війни в Україні — тепер вони готуються до того, що господар Кремля продовжить конфронтацію із Заходом, здійснивши агресію щодо однієї з держав НАТО.

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