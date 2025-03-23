Коли США прагнуть досягти угоди про перемир'я між Україною та Росією: джерела Bloomberg

Білий дім налаштований на угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня. Водночас там визнають, що терміни можуть зміститися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела у Білому домі.

Трамп пообіцяв швидко дозволити трирічну війну ще до вступу на посаду, додається у матеріалі, але прогрес був обмежений. Найближчими днями американські чиновники зустрінуться з представниками Росії та України в Саудівській Аравії для перших паралельних переговорів від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я вважаю, що незабаром ми досягнемо повного припинення вогню", - заявив раніше президент Дональд Трамп.

Раніше ми писали про те, що представники делегації Росії їдуть до Саудівської Аравії в "бойовому настрої". Вони очікують "деякого прогресу" під час запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів з американцями.

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