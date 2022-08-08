Коли США визнають Росію країною-терористкою: пояснення Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що процес визнання Сполученими Штатами Росію країною-терористкою перебуває на "просунутій стадії".

Про це голова МЗС сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Кулеба повідомив, що це питання вперше він порушив на початку повномасштабної війни у спілкуванні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами міністра, "дуже послідовно і принципово" цю тезу просуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак і сам президент Володимир Зеленський.

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"Ми надаємо інформацію, факти, документи, щоб добитися цього рішення. Вже і Конгрес США підключився до цієї боротьби. На жаль це рішення ще не ухвалене, але воно перебуває на просунутій стадії, рухаєтья в цей бік державний департамент. Я розумію, чому адміністрація Байдена має провести ще певні додаткові дискусії перед тим, як ухвалювати це рішення. Але я думаю, що це була б найбільш природна і легітимна реакція Сполучених Штатів на поведінку РФ", – зазначив очільник МЗС.

Раніше Дмитро Кулеба назвав табу у міжнародних відносинах, яке порушила Росія.

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