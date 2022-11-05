"Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів": Зеленський – про продовження дії "зернової угоди" та її результати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після поновлення роботи "зернової угоди" з українських портів вийшли судна з понад 800 тисяч тонн агропродукції.

Про це він сказав у відеозверненні 5 листопада.

"Цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За підсумками семи днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай та Ефіопія. Причому судно в Ефіопію зафрахтоване Продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту", – розповів він.

Глава держави підкреслив, що об’єднаний світ може не боятися будь-яких загроз Росії.

"Саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює Росія. Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені. Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів", – заявив Зеленський.

Повернення Росії до "зернової угоди"

У середу, 2 листопада, російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву, наголосивши, що Україна ніколи не використовувала "зерновий коридор" із воєнною метою.