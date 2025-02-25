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Коли Трамп зустрінеться з Путіним та Зеленським: заява Білого дому

Коли Трамп зустрінеться з Путіним та Зеленським: заява Білого дому

Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Зазначається, що президент США хоче скоріше укласти з українським лідером угоду щодо рідкісноземельних металів.

Зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським "відбудуться дуже скоро".

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє FoxNews.

За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським".

"Він хоче скоріше укласти угоду щодо рідкісноземельних металів та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно, з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США. Україна вже не існувала б як країна, якби не американці", – висловилась речниця Білого дому.

До слова, 24 лютого Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися незабаром – протягом кількох тижнів.

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