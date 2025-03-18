Коли Україна мала б підписати з РФ угоду про припинення вогню і чому: Кулеба відповів

Україна могла б піти на припинення вогню наприкінці 2022-го: ексміністр Кулеба розповів, чому так не сталося.

Україна була в найсильнішій позиції, щоб підписати угоду про припинення вогню наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Тоді РФ теж була зацікавлена у перемир'ї і можна було зупинити війну, хоча б тимчасово.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

"Здається, тут відповідь очевидна, що й не треба бути міністром закордонних справ. Це (час, коли Україна могла підписати угоду про припинення вогню – Ред.) кінець 2022 року. Максимум січень-лютий 2023-го. Росія на хвилі наших територіальних успіхів на фронті, ми були в максимально сильній позиції для перемовин", – каже дипломат.

Кулеба зауважує, що станом на той час українське суспільство було не готове до поступок РФ.

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Водночас, він вважає, що наприкінці 2022 року сама Росія була зацікавлена у перемир'ї.

"Тоді Росії потрібна була пауза. Чи була готова влада до цього – не була, тому що вона бачила реакцію суспільства, ейфорію, що мовляв ми зараз їх поженем. Партнери сказали: "ну ми вам там щось дамо". І ми почали готуватися до контрнаступу у 2023 році. Але за всю війну, час, коли Україна була в максимально сильній позиції – це кінець 2022 – початок 2023 року", – зазначає колишній голова МЗС.

Бахмут – поворотний момент війни

Кулеба вважає, що падіння Бахмута стало поворотним моментом війни.

"Стрілка розвернулася в протилежний бік з падінням Бахмута. Бахмут – це поворотний момент війни. Не з падінням Авдіївки. Тому що всі проблеми, через які ми втратили Бахмут, вони потім визначали всю динаміку бойових дій. В тому числі призвели до невдач контрнаступу, падіння Авдіївки і всіх інших населених пунктів", – говорить ексміністр.

Дипломат пояснює: він не має на увазі, що наприкінці 2022 року була гарантія, що ми зупинимо Росія. Просто тоді Україна була в максимально сильній позиції, щоб поставити все на паузу.

Він впевнений, що навіть якби наприкінці 2022 – на початку 2023 року вдалося досягти перемир'я, війна все одно відновилася б.

"Але тоді дискусія була кому вигідніша пауза. І загальний консенсус був у тому, що Росія краще скористається паузою, ніж Україна. Потім через рік консенсус змінився і почали казати, що Україні теж потрібна пауза. Але тоді вже Росія була у сильній позиції і їй не потрібна була пауза. Зараз консенсус полягає у тому, що і Росії, і Україні потрібна пауза", – підсумував Дмитро Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чи може Дональд Трамп припинити підтримку України.

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