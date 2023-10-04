Коли Україна може вступити до ЄС: Мішель назвав рік та умови

Для приєднання до ЄС Україна повинна проводити реформи, боротися з корупцією та відповідати вимогам законодавства.

Україна може вступили до Євросоюзу 2030 року, якщо обидві сторони "виконають домашнє завдання".

Про це президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав у інтерв’ю Spiegel.

Яка умова для вступу України до ЄС 2030 року

"Так, Україна може стати частиною ЄС 2030 року, якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання", – сказав Мішель.

Він зауважив, що Україна та інші країни-кандидати на вступ до ЄС мають впроваджувати реформи, боротися з корупцією та виконувати вимоги законодавства.

"Ми в ЄС повинні чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, де наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам потрібно прискорити процеси ухвалення рішень", – додав очільник Євроради.

Він також зазначив, що Євросоюз більше не може втрачати час. Мішель навів приклад із країнами Західних Балкан, які 20 років чекали на вступ до ЄС, і де зараз посилюється вплив Росії та Китаю.

"Україна має бути в ЄС"

"А процвітаюча і безпечна Україна – в наших власних інтересах. Їхній спротив Росії продемонстрував, що Україна має бути в ЄС. І вже скоро, а не колись. Це також довело б, що ЄС здатний до геополітичних дій", – висловив думку очільник Євроради.

Зауважимо, наприкінці вересня міністр з європейських питань в уряді Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що для України буде проблематично у короткостроковій перспективі вступити до ЄС без підтримки інших країн регіону, зокрема Польщі.

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